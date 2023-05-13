Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kadim Dostlar Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin güçlü bir grupla Meclis'te yer almasının, doğrudan doğruya milletin faydasına olacağını söyledi.

Sultangazi'de düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'nda konuşan Erbakan, 14 Mayıs'ta önemli bir seçimin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi'nin 54 yıllık bir mirasın üzerinde oturduğunu ifade eden Erbakan, "Yeniden bu hassasiyetin, bu anlayışın Meclis'te olması son derece önem arz ediyor. Böyle bir zihniyet, böyle bir parti, güçlü bir grupla Meclis'te olursa, bu doğrudan doğruya milletin faydasına, hayrına olacaktır. Böyle bir partinin Meclis'te olması, yapıcı, yerli, milli muhalefet yapması iktidarın da yararınadır." diye konuştu.

Erbakan, parti olarak, aile ve sosyal politikalar alanındaki yuva yıkan, Batı'dan ithal düzenlemelerin, yasaların ıslah edilmesi için mücadele edeceklerini belirterek, "Kaş yapayım derken göz çıkaran, kadını koruyayım derken erkeği, çocuğu, aileyi perişan eden bu yasaların, düzenlemelerin aile yapımıza, kültürümüze, hukuka uygun hale getirilmesi lazım. Çünkü yuvaları yıkıyor. Babaları, çocukları, aileleri perişan, mağdur ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasında büyük emekleri olduğunu, bu konuyu en çok Yeniden Refah Partisi'nin dile getirdiğini söyleyen Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasında partimizin mücadelesinin çok büyük etkisi oldu. Meclis dışında dahi bu hayırlara vesile olduysak, Meclis'te temsil edilmemiz halinde çok daha büyük hayırlara inşallah vesile olacağız demektir." şeklinde konuştu.