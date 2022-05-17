FATİH ERBAKAN'DAN HÜDA PAR BAŞKANI YAPICIOĞLU'NA ZİYARET - Haberler

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan beraberindeki heyetle birlikte Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

HÜDA PAR genel merkezinde yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, görüşmede, Türkiye'nin genel meseleleri, halkın gündemi, sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Erbakan, 'Kendilerine Yeniden Refah Partimizin özellikle ekonomik sorunlar ile ilgili çözüm önerileri içeren kitaplarımızı, projelerimizi de takdim ettik. Bu ziyaretimizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki vatandaşlarımızın problemlerini, bölgenin meseleleri ile ilgili de kendilerinden bilgi aldık. Çeşitli müzakerelerde bulunduk. Bu ziyaretimizin hem HÜDA PAR hem partimiz hem de ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum' diye konuştu.

'GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu görüşmede, ülke meseleleri ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Yapıcıoğlu, siyasi partiler arasında bazı konularda görüş farklılıklarının olabileceğini ifade ederek, 'Bunlardan birisi veya birkaçı memleketin idaresinde olabilir. Elbette muhalefet partileri iktidarın yaptığını yeri geldiğinde eleştirebilir ama bu eleştirilerin bulunduğu görüş farklılıklarının kavgaya ya da kırıcı bir üsluba neden olmaması gerektiğini mütemadiyen söyledik. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Memleketin ciddi sorunları var. Bu sorunlara ilişkin farklı çözüm önerileri farklı siyasi partiler tarafından dile getirilebilir. Uygulamalar eleştirilebilir. Partiler arası diyalog kanallarının açık olması lazım. Bizim görüşmelerimiz farklı siyasi partilerle de devam edecek' dedi.

Bir gazetecinin üçüncü ittifak konusundaki sorusu üzerine Fatih Erbakan, 'Ziyaretimiz içerisinde herhangi bir ittifak konusu ile ilgili görüşmede olmadı' dedi. HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu ise, 'Bizim ittifak oluşturma gibi bir çabamız an itibariyle yoktur. Sonuç ne getirir, seçim ne zaman olacak' Bu biraz daha seçime yaklaşınca konu biraz daha netleşir? diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel