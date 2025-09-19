Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Gaziler Günü Mesajı: "Gazilerimize Vefa Borcumuzun Gereği Yapılmalıdır"

(ANKARA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilerin haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziler Günü için yayımladığı mesajda, "Gaziler; şehidin şahidi olan, şehit olmayı arzulayan, milletimizin rahatı, huzuru ve güvenliği için nefesinden vazgeçmiş, serdengeçtileridir. Şehitler nurlanmış, gazilerimiz ise onurlanmış askerlerdir" ifadelerini kullandı.

Erbakan açıklamasında, şehit aileleri ve gazilerin haklarının genişletilmesi için yasal düzenleme çağrısı yaptı. İstihdam hakkından faizsiz konut kredisine, eğitim harçlarının kaldırılmasından ÖTV'siz araç alımına kadar yedi maddelik talep listesini sıralayan Erbakan, şu düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti:

"3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21'inci maddesinde öngörülen hakların kapsamlı şekilde iyileştirilmesi, Şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının tüm eğitim kademelerinde harç ve ücretlerden muaf tutulmasının garanti altına alınması, Şehit aileleri ve gazilere, engelli raporu şartı aranmadan 5 yılda bir ÖTV'siz araç alma hakkı tanınması, İstihdam hakkının genişletilerek şehitlerin eş, çocuk ve yakınlarına, gazilerin ise eş ve çocuklarından toplam iki kişiye iş imkanı sağlanması, Gazilere tanınan faizsiz konut kredilerinde üst fiyat limitinin kaldırılarak güncel koşullara uygun, 10 yıl vadeli faizsiz kredi verilmesi, Muharip ve 15 Temmuz gazilerinin tüm haklarının, terör gazileriyle eşitlenmesi, Terörle mücadelede yaralanmasına rağmen mevcut yönetmelikler nedeniyle gazilik unvanı verilmeyenlerin bu hakka kavuşturulması."

"Gazilerimize vefa borcumuz var"

"Bu cennet vatanı bizlere vatan yapmak için canını veren tüm şehitlerimizin emanetleri olan ailelerine ve bu vatan uğruna kan veren, uzuvlarını kaybeden tüm gazilerimize vefa borcumuz olan taleplerinin giderilmesi gerekmektedir" diyen Erbakan, düzenlemelerin acilen hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Erbakan, tüm gazilerin ve şehit ailelerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayarak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.