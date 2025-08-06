Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Erbakan ve Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulunulduklarını belirten Babacan, ziyaretten dolayı Erbakan ve heyetine teşekkür etti.

Erbakan ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin konuları da ele aldıklarını dile getiren Babacan, "Umarız ki bu komisyon kuruluş amacına uygun bir şekilde netice alır. Hem terör sorununun çözülmesi hem de demokratikleşme konusunda ülkemizin hak ettiği, layık olduğu noktaya ulaşması için bir vesile olur." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ise Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Şerre fren olma, hayra vesile olma niyeti ve ümidiyle bu komisyonda yer aldık. Bu komisyonda şehit ailelerimizin, gazilerimizin içine sinmeyecek herhangi bir sonucun çıkmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Gazze'ye de değinen Erbakan, İsrail'e ek yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

Erbakan, erken seçim yapılması talebinde bulunarak, "Bir erken seçimin, 2026 yılı bahar aylarında yapılmasının Türkiye için, ülkemiz için, milletimiz için faydalı olacağını ifade ediyorum." dedi.

Fatih Erbakan, bir soru üzerine, parti olarak cumhurbaşkanı adayını kendileri belirlemek ve kendi adaylarıyla seçime gitmek istediklerini söyledi.