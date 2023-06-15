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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Esenyurt ilçe teşkilatına ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Esenyurt ilçe teşkilatına ziyaret

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Esenyurt ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Esenyurt ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Parti standının bulunduğu Esenyurt Meydanı'na gelen Erbakan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Fatih Erbakan, daha sonra partisinin ilçe teşkilat binasını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

Fatih Erbakan Refah Partisi Esenyurt Güncel Haberler

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