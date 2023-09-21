Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Beykoz'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu CHP zihniyetinden belediyeleri kurtaracağız. Nasıl ki 89 yılında SHP'nin aldığı belediyeleri 94'te Refah Partisi ile aldıysak, 2019'da CHP'nin aldığı belediyeleri 2024'te bu sefer Yeniden Refah'la alacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu CHP zihniyetinden belediyeleri kurtaracağız. Nasıl ki 89 yılında SHP'nin aldığı belediyeleri 94'te Refah Partisi ile aldıysak, 2019'da CHP'nin aldığı belediyeleri 2024'te bu sefer Yeniden Refah'la alacağız Allah'ın izniyle." dedi.

Beykoz Cumhuriyetköy'de partisine yeni katılanlar için düzenlenen rozet takma törenine katılan Erbakan, İstanbul'da dün ve bugün genel merkez heyetiyle, MKYK üyeleri, genel başkan yardımcıları, çevre illerden il başkanları olarak tam kadro sahaya indiklerini söyledi.

Dün Avrupa yakası ilçelerinde, bugün de Anadolu yakası ilçelerinde "Anadolu Buluşmaları" programı gerçekleştirdiklerini kaydeden Erbakan, 14 Mayıs genel seçimlerinde partisine verdikleri destek için halka teşekkür ederken, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de İstanbulluların desteğini istediklerini belirtti.

"CHP'li belediyenin halini görüyorsunuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te Refah Partisi'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmasıyla İstanbulluların Milli Görüş belediyeciliği ile tanıştığını ifade eden Erbakan, şimdi ise İstanbul'u CHP'li belediye başkanının yönetemediğini söyledi.

Erbakan, "İşte CHP'li belediyenin halini görüyorsunuz. 'Konut sorununu çözeceğim.' dedi. Sorun çözdüğü falan yok. 'Kentsel dönüşümü halledeceğim, depreme dayanıklı hale getireceğim.' dedi. Hiçbir adım atabildiği yok. 'İşten çıkarmalar bizim dönemimizde yaşanmayacak.' dedi. Geldikten sonra binlerce insanı ideolojileri farklı diye işten çıkarttılar." diye konuştu.

CHP'li belediyedeki sorunların sadece bunlardan ibaret olmadığını ifade eden Erbakan, CHP adayının "Ulaşımı sembolik ücretlere düşüreceğiz." vaadine rağmen belediye başkanı olduktan sonra ulaşıma yüzde 200 zam yaptığını dile getirdi.

"Haliç yeniden SOS vermeye başladı"

Erbakan, "Dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yıllık yüzde 10.75 faizle dolar borçlanıyor. Bu borcun faizini de İstanbul halkına sunduğu hizmetlere yaptığı zamla İstanbul halkından çıkarıyor. Borç, faiz, zam ekonomisi uyguluyorsun. Ne anladık bu işten?" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, yapılacak yerel seçimlerde başarılı olacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yıllar boyu İstanbul'a kirliliğiyle, kokusuyla sıkıntı veren Haliç, Milli Görüş ruhuyla temizlendi, pırıl pırıl hale geldi. Şimdi 5 senelik CHP belediyesi döneminde Haliç yeniden SOS vermeye, rengi bulanmaya, kirlenmeye başladı. Dolayısıyla bu CHP zihniyetinden belediyeleri kurtaracağız. Nasıl ki 89 yılında SHP'nin aldığı belediyeleri 94'te Refah Partisi ile aldıysak, 2019'da CHP'nin aldığı belediyeleri 2024'te bu sefer Yeniden Refah'la alacağız Allah'ın izniyle."

Erbakan'ın konuşmasının ardından Yeniden Refah Partisi'ne katılanlara rozetleri takıldı.

Partiye katılanlar arasında eski Doğru Yol Partisi (DYP) İstanbul İl Başkanı Erdoğan Demirok ile daha önce DYP'de ilçe başkanlığı yapan Temel Bulut, İbrahim Ayaydın, Ömer Koral, İlyas Turan ve Şenol Turan'ın da olduğu kaydedildi.