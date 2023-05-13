Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul mitinginde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yedili masa değil, yedili maşa olmuşlar. Milletimiz bu yedili maşaya yarın sandık başında en güzel cevabı oylarıyla verecektir Allah'ın izniyle." dedi.

Partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlenen İstanbul mitinginde konuşan Erbakan, yaklaşık 5 senedir inanıp, çalışan Yeniden Refah gönüllülerinin gayreti ve fedakarlığı ile bugün artık meydanlara sığmayan bir hale geldiklerini söyledi.

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmalarına değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da davetiyle devletimiz, milletimiz, yeni nesiller, ülkemiz için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı eylesin." dedi.

"Destekçisi doğrudan doğruya dış güçler olanlara, bu millet destek verir mi?" diyen Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunlar bizim ortaya koyduğumuz ifademizde olduğu gibi yedili masa değil, yedili maşa olmuşlar. Milletimiz bu yedili maşaya yarın sandık başında en güzel cevabı oylarıyla verecektir Allah'ın izniyle. Üzülerek ifade ediyorum, PKK'nın maşası olmuş, PYD'nin, YPG'nin maşası olmuş, PYD'ye YPG'ye 'terör örgütüdür' dahi diyemeyen, LGBT lobilerinin maşası olmuş, Fetullah Gülen Örgütü'nün maşası olmuş, dış güçlerin maşası olmuş, bu yedili maşa inşallah yarın cevabını bu aziz milletten alacak."

"14 Mayıs, vefa borcu hisseden seçmenlerin günü"

Fatih Erbakan, babası merhum Necmettin Erbakan'ın siyasi hayatına dikkati çekerek, 14 Mayıs'ın vefa borcu hisseden seçmenlerin günü olduğunu bildirdi.

Seçilmeleri halinde gündemlerinde yer alan projeleri paylaşan Erbakan, her kesimden mağdurların bu mağduriyetlerinin giderilmesi, milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için Meclis'te mücadele edeceklerini kaydetti.

Erbakan, "Milli Kaynak" paketleri ile gençlere yönelik projeleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Milyonlarca genç işsizimize iş imkanı, istihdam imkanı sağlamak için 81 ilimizde '681 Refah' projemizin hayata geçirilmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz. Bu projelerimiz üretime, istihdama, ihracata, kalkınmaya yönelik projeler. 81 ilimizin hangisinde, hangi tesis, hangi fabrika hizmete sokulacak bütün bunların projesi bu kitapta ortaya konuldu. İşte bunu hükümetin, meclisin, ülkenin gündemine taşımak, gerçekleştirilmesi ve hayata geçirilmesi için mücadele etmek Meclis'te en önemli görevimiz olacak."

Katma değerli üretimin ve ihracatın devlet tarafından en güçlü şekilde desteklenmesi, dış ticaret açığının kapatılması, yerli üretimde dışa bağımlılığın azaltılmasının en önemli projelerinden olacağını vurgulayan Erbakan, çalışmalarıyla "milli görüş" olarak mecliste olacaklarını söyledi.

"Kadınların değerini en iyi bilecek olan görüş, milli görüştür"

Kadına ve çocuğa şiddet uygulayanlara ceza indirimi uygulanmaması konusunda çalışmaları olacağını dile getiren Erbakan, kadın ve çocuklara yönelik cinayet suçu işlendiğinde, mutlaka idam cezasının getirilmesi gerektiğini savundu.

Erbakan, kadınlara yönelik projelerini de sıralayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Hanımlarımıza değer vermeyi 28 Şubat'ta başörtülü hanımlarımıza en büyük zulmü yapanlardan öğrenecek değiliz. LGBT'ye gelince 'insan hakkıdır, özgürlüktür, kişisel tercihtir' deyip, başörtüsüne gelince bunların hiçbirini göz önünde bulundurmayan iki yüzlü, çifte standartçılar, kadınlarımıza, hanımlarımıza, genç kızlarımıza 28 Şubat'ta en büyük zulmü yapanlar. Kadınların, hanımların, genç kızlarımızın değerini en iyi bilecek olan görüş, milli görüştür. Peygamberimizin veda hutbesinden biz hanımlarımıza ne kadar değer vermemiz gerektiğini öğrenmişiz, inşallah milli görüşün iktidarında, milli görüş mecliste olduğunda hanımlar baş tacımız olacaktır."