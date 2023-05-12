Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Beylikdüzü'nde konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz inşallah 14 Mayıs'ta sandık başına gidip bir oy Erdoğan'a, bir oy Yeniden Refah Partisine diyecektir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz inşallah 14 Mayıs'ta sandık başına gidip bir oy Erdoğan'a, bir oy Yeniden Refah Partisine diyecektir." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonu tarafından Beylikdüzü'nde düzenlenen programa katılan Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Babası merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yaptığı hizmetleri anlatan Erbakan, "Erbakan Hoca'mızın doğu ve güneydoğuda hizmetler, atmış olduğu adımlar, o bölgeye olan sevgisinin, o bölge insanına olan sevgisinin bir ispatı niteliğinde." diye konuştu.

Erbakan, orada üretim, istihdam ve kalkınmaya yönelik bir çivi çakılmışsa bunda merhum Erbakan'ın milli görüşünün büyük bir payı ve emeğinin olduğunu söyledi.

Milletin vefa duygusuna, ferasetine güvendiklerini ifade eden Erbakan, "Milletimiz inşallah 14 Mayıs'ta sandık başına gidip bir oy Erdoğan'a, bir oy Yeniden Refah Partisine diyecektir." ifadesini kulandı.

"Borçlanmadan kurtulmadan faizden kurtulmak mümkün olmaz"

Maddi kalkınmayla ilgili çok önemli önerileri ve projelerinin olduğunu anlatan Fatih Erbakan, Milli Kaynak Paketleri kitabına çok önem verdiğini dile getirdi.

Erbakan, Türkiye'de ekonomiyi bu noktaya getiren şeyin borç, faiz, zam ve vergi anlayışı olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kaynak ihtiyacını borçlanmayla karşılamak, devletin mallarını, fabrikalarını satıp yok edip oradan kaynak ihtiyacını karşılamak, zamla vergiyle millete yük yükleyerek oradan kaynak ihtiyacını karşılamak ve bu kaynakla da maalesef götürüp borcun faizine israfa bu kaynakları harcamak... Bu modelden kurtulmamız lazım. Gelir kaynaklarımız, bir defa denk bütçeyle borçlanmanın önüne geçerek faize giden milyarlarca doların kurtarılması olmalı. Borçlanmadan kurtulmadan faizden kurtulmak mümkün olmaz."

Erbakan, TBMM'de bu milletin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmasına vesile olacaklarına inandıklarını kaydetti.