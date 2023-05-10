Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinin Meclis'te olmasının 50 senelik Milli Görüş ruhunun Meclis'e taşınması anlamına geleceğini belirterek, "Erbakan Hoca'mızın o efsane hizmetleri yaptığında taşıdığı ruhla aynı ruhu taşıyoruz." dedi.

Sultangazi'deki Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaretinde konuşan Erbakan, kuruldukları günden bugüne 4,5 sene geçmesine rağmen aslında 54 senelik geçmişi olan bir parti olduklarını söyledi.

Bunun da babası merhum Necmettin Erbakan'ın, 1969'da Milli Görüş hareketini başlatmasına dayandığına dikkati çeken Fatih Erbakan, "Bu 54 senede Milli Görüş 'Önce millet' anlayışıyla, milletin derdiyle dertlenen bir anlayışla Erbakan Hoca'mızın öncülüğünde ne zaman iş başına geldiyse hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde en hayırlı hizmetleri yapmış ve milletimizin derdine derman olmuştur. Ne zaman Milli Görüş iş başında olduysa bolluk ve bereket dönemi yaşanmıştır, milletimizin yüzü gülmüştür." diye konuştu.

Erbakan, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliği seçiminde ise Yeniden Refah Partisi'ne destek isteyerek, "Milli Görüş'ün Meclis'te olması bu kadar önemli. Bir defa merhum Erbakan Hoca'mızın geçmişte yıllar boyu bu millet için yapmış olduğu hizmetler ortadadır. 54. Hükümet, dünyada başka hiçbir hükümet, bu kadar kısa sürede dar gelirlinin refah seviyesini, alım gücünü bu kadar yüksek oranda arttırmamıştır. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320'ye varan oranda maaş zamları yapıldı. 100 lira alan Bağ-Kur emeklisi, bir sonraki ay gitti, maaşını 420 lira olarak gördü. Halen Türkiye'nin dört bir yanında, o dönem özlemle anılıyor. Erbakan Hoca'mıza, Milli Görüş'e dua ediliyor." ifadelerini kullandı.

Milli Görüş yönetime gelince yıllardır zarar eden kamu kuruluşlarının kar etmeye başladığını vurgulayan Erbakan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesinin 1976-1977'de babası Necmettin Erbakan'ın öncülüğünde yapılan ağır sanayi hamlesi olduğunu kaydetti.

"Milli Görüş, kıyamete kadar devam edecek"

Milli Görüş ölmediği ve halen yaşadığı için bunları anlattığını kaydeden Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Milli Görüş, kıyamete kadar devam edecek. Bugün Milli Görüş'ü kim temsil ediyor; Elhamdülillah, 4,5 seneden bu yana Yeniden Refah Parti'miz, 'Milli Görüş' ruhunu temsil ediyor. İşte bu sebeple partimizin Meclis'te olması demek bu 50 senelik Milli Görüş ruhunun Meclis'e taşınması demek. Erbakan Hoca'mızın o efsane hizmetleri yaptığında taşıdığı ruhla aynı ruhu taşıyoruz. Aynı dava uğrunda çalışıyoruz, aynı istikamette yürüyoruz, aynı hedefler için çalışıyoruz."

Erbakan, daha sonra aynı ilçedeki Tüm Canbeyliler Derneği'ni de ziyaret etti.

Sultangazi Meydanı'nda partisinin standına da ziyarette bulunan Erbakan, daha sonra aynı meydandaki AK Parti, BBP, MHP, HÜDA-PAR, Zafer Partisi ve İYİ Parti'nin de stantlarını da ziyaret etti.