Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "(Millet) Türkiye'nin maceraya sürüklenmesine, kazanımlarımızın kaybedilmesine, yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecek. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçiminde de Allah'ın izniyle Yeniden Refah Partimize, Milli Görüş'e rey atacaktır." dedi.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan Yeniden Refah Partisi seçim çadırı önünde vatandaşlara seslenen Erbakan, parti olarak meclis dışında da çok büyük hayırlara vesile olduklarını söyledi.

Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması, LGBT'ye karşı uyanık olunması, mücadele edilmesi, bununla beraber çok sayıda hayırlara vesile olduk. Pandemi döneminde ne olduğu belli olmayan aşılardan nesillerimizin, yavrularımızın, insanımızın korunması gibi konularda çok hayırlı bir mücadele yaptık. Şerlere fren olduk." diye konuştu.

14 Mayıs'taki seçimlerde milletin gereğini yapacağını kaydeden Erbakan, "(Millet) Türkiye'nin maceraya sürüklenmesine, kazanımlarımızın kaybedilmesine, yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecek. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçiminde de Allah'ın izniyle Yeniden Refah Partimize, Milli Görüş'e rey atacaktır. Bir oy Erdoğan'a, bir oy Yeniden Refah'a diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük İsrail Projesi'nin ekmeğine yağ sürmek demek"

Gaziosmanpaşa'daki programının ardından Sultangazi'ye gelen Erbakan, burada partililere konuşma yaptı.

HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde "daha fazla demokrasi ile özgürlük için yerinden yönetim yerelden yönetimin gerekli olduğunun" yazdığını aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Yedili masa da bunu kabul etmiş ve CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı 'Kendi ittifak protokolümüze de yazdık.' diyor. Yerinden, yerelden yönetim ne demek, özerlik demek. Selahattin Demirtaş'ın dediği gibi 'eyalet sistemi' demek. Allah vermesin, arkasından yapılacak bir referandumla o bölgenin bizden kopartılması, Türkiye'nin parçalanması demek. Bu olay, Kürt kardeşlerimin de faydasına olacak bir olay değil. Bu olay, doğrudan doğruya 'Büyük İsrail Projesi'nin ekmeğine yağ sürmek demek."