Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bahçelievler'de konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yer aldık.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yer aldık." dedi.

Erbakan, partisinin Bahçelievler Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "milletin yedili masaya gereken cevabı 14 Mayıs'ta vereceğini" söyledi.

Milletin cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekilliği seçiminde de Yeniden Refah Partisine destek olacağını dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Seçim arifesinde milletimizin inancı ile kavga olan, maalesef üzülerek ifade ediyorum, PKK'nın yöneticilerinin, FETÖ'nün yöneticilerinin ve LGBT lobilerinin desteklediği yedili masaya ülkemizin, devletimizin, milletimizin teslim edilmemesi adına son derece stratejik bir karar aldık. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın korunması için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nda yer aldık."

Erbakan, "yedili masanın açıklamalarının ve hedeflerinin ortada olduğunu" ifade ederek, "'Ezanlar minareden, hoparlörden okunmasın caminin içinden okunsun. İmam hatip okulları çok fazla oldu, bunların fazlası kapatılsın. Din dersi okullardan kaldırılsın. Diyanet İşleri Başkanlığı, İnanç İşleri Başkanlığı yapılsın. LGBT'nin önü açılsın.' Allah muhafaza buyursun, 'Eşcinsel evliliklerin önü açılsın. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında eşcinsellik propagandası yapılsın. Ayasofya yeniden müze haline gelsin.' İşte yedili masanın vaatleri." diye konuştu.

Kurdele kesilmesinin ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Erbakan, Gaziosmanpaşa meydanında halka hitap etmek için Bahçelievler'den ayrıldı.