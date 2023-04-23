Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, her geçen gün Cumhur İttifakı'na ve Yeniden Refah Partisine teveccühün arttığını, milletin 14 Mayıs'ta gerekeni yapacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, her geçen gün Cumhur İttifakı'na ve Yeniden Refah Partisine teveccühün arttığını, milletin 14 Mayıs'ta gerekeni yapacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü.

Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret ederek gezilerine başlayan Fatih Erbakan, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Milletvekili adayları ve parti yöneticileriyle Eyüpsultan'da vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek seçim gezisi yapan Erbakan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimlerden partisinin de dahil olduğu Cumhur İttifakı'nın galibiyetle çıkacağını belirten Erbakan, "Her geçen gün Cumhur İttifakı'na ve Yeniden Refah Partimize teveccüh artıyor. İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta gerekeni yapacaktır. Cumhur İttifakı'nı seçimlerden zaferle çıkartacaktır." ifadelerini kullandı.

Erbakan, Eyüpsultan programının ardından babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından partililerle bayramlaşan Fatih Erbakan, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii kendileriyle birlikte bütün gazilerimize, şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle merhum Erbakan Hoca'mızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Tabii kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Hayır ediyoruz. Bizlerin de onun açmış olduğu yolda yürümemizi Cenab-ı Allah inşallah nasip etsin. Tabii ki bu vesileyle bütün İslam aleminin, aziz milletimizin, tüm izleyicilerin de mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Partisinin Zeytinburnu'ndaki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Erbakan, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nı eleştirdi.

Milli görüş prensiplerini uygulamak üzere 14 Mayıs'ta Yeniden Refah Partisini meclise taşıyacaklarını anlatan Erbakan, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta milletimiz, terör örgütü PKK'nın, FETÖ'nün her gün destek videosu yayınladığı yedili masaya asla geçit vermeyecektir. Almanya Düsseldorf'ta PKK elebaşı Cemil Bayık'ın açık bir şekilde seçim kampanyası yürüttüğü, destek istediği Sayın Kılıçdaroğlu ve yedili masaya geçit vermeyecektir. 'Okul öncesi 5 yaşındaki çocuğa Kur'an öğretmek de neymiş? Bu çağ dışılıktır. Taliban zihniyetidir' diyenlere gereken dersi verecektir. 'Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız' diyenlere, diyanet işlerini inanç işleri başkanlığı yapmak isteyenlere milletimiz geçit vermeyecektir."