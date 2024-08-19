Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu cinayetlerin ve savaş suçlarının sorumlusu İsrail ve İsrail'e destek veren başta ABD ve İngiltere olmak üzere siyonist rejimi destekleyen ülkelerdir." dedi.

Partisinin Bitlis İl Başkanlığı binasını ziyaret eden Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ilk sıraya yerleşecek şekilde üye kayıt ve saha çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu cinayetlerin ve savaş suçlarının sorumlusu İsrail ve İsrail'e destek veren başta ABD ve İngiltere olmak üzere siyonist rejimi besleyen ülkelerdir. ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık daha silahlanma paketi açmasını kınıyoruz, telin ediyoruz. İsrail'in Gazze'de masum kadın ve çocuklara yönelik vahşi cinayetleri her türlü ahlaksız boyutuyla devam ederken, ABD Kongresi'nin İsrail'e 20 milyar dolar daha kan dökmesi için para vermesi en basit tabiri ile soykırıma, yüzyılın en büyük katliamına ABD'nin de gırtlağına kadar ortak olmasıdır. İslam ülkelerini bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Kılıç, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Aslan Süphanoğlu ve Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün katıldı.