Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan Siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak." dedi.

Partisinin Hakkari İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kılıç, Yeniden Refah Partisi ile hedeflerinin bölge insanını yaşadığı yerde iş ve aşla buluşturmak olduğunu söyledi.

Hakkari'nin sütü, balı ve suyuyla öne çıktığını belirten Kılıç, Hakkari'de herkese Yeniden Refah Partisi'ni anlatmakla mükellef olduklarını ifade etti.

Kılıç, partilerinin çözüm önerilerini, Hakkari için, Türkiye için güzel düşüncelerini anlatacaklarını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"Ne zaman tek yürek halinde hareket edebilirsek o zaman Gazze'ye ölüm kusturan siyonistler için dünyanın sonu gelmiş olacak. İnsanları açlığa mahkum eden kapitalistler için de dünyanın sonu gelmiş olacak. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım ve cinayetler karşısında Türkiye'den başka sesi çıkan devlet yok. Daha güçlü olmamız, daha çok gayret etmemiz lazım."