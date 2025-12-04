Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, basın toplantısı düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücretin aylık 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Madenciler Günü'nü kutlayan Kılıç, maden kazalarında şehit olan madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kılıç, 16 Kasım'da 3. Olağan Büyük Kongre'yi gerçekleştirdiklerini, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) belirlediklerini anımsatarak, tüm kurul üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Barzani Karargahı Sözcülüğünün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamasını reddettiklerini belirten Kılıç, "Yakışıksız beyanlar kullanılmıştır. İçeride siyasi itilaflarımız olsa da dışarıdan gelen bu tür aşağılayıcı müdahaleleri kesin bir dille reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni asgari ücret rakamını belirlemede yanlış yöntem uyguladığını savunan Kılıç, "TÜRK-İŞ verilerine göre 4 kişilik bir ailenin kira dahil geçinmesi için gereken asgari para aylık 90 bin lira. Eve girecek 2 asgari ücret 90 bin lirayı karşılamalıdır. Dolayısıyla asgari ücret aylık 45 bin lira olmalıdır." diye konuştu.

