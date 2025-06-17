Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: "Türkiye'de Artık Karpuz Dilimle, Kiraz Taneyle Satılıyor"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Ekonomide durum içler acısı. Asgari ücret ve emekli aylıkları enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. Türkiye'de artık karpuz dilimle, kiraz taneyle satılıyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrası iki ülke arasında başlayan savaşı endişeyle takip ettiklerini, İsrail'in, Gazze'de olduğu gibi İran'da da sivil hedeflere ayırdetmeksizin saldırdığını belirten Kılıç, "Saldırılar karşısında İran halkıyla tam bir dayanışma içindeyiz. İsrail terör kabinesinin Gazze saldırıları başladığında 'bundan sonraki hedef İran'dır dedik. İran'dan sonraki hedefi görmek için kahin olmaya gerek yok. Türkiye uyanık ve dikkatli olmak zorundadır. Hariciye koridorları, arşivler ve devlet aklı devrede olmalıdır. Siyonizmin kölesi gibi çalışan ABD'nin İncirlik ve Kürecik üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmelidir" diye konuştu.

İsrail'in,Gazze'de yıkıma ve kıyıma da tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Kılıç, "Türkiye için somut adımlar atma vakti geçmektedir. İncirlik ve Kürecik üslerini kapatmanın yanında, D-8 Devletleri Teşkilatı acilen toplantıya çağrılmalı, İstanbul Zirvesi'nde İsrail'e karşı ortak tavır alınmalıdır" dedi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kiraz mevsiminde kiraz kiloyla değil taneyle satılıyor"

"Ekonomide durum içler acısı. Asgari ücret ve emekli aylıkları enflasyon karşısında her geçen gün eriyor. Bakanlar emekliye de asgari ücretliye de Temmuz'da ara zam verilmeyeceğini açıklarken çok rahat. Bakanlar rahat ama vatandaş rahatsız. Türkiye'de artık karpuz dilimle, kiraz taneyle satılıyor. Tarım ülkesi Türkiye'de kiraz mevsiminde kiraz kiloyla değil taneyle satılıyor. Biz mevcut KDV-ÖTV oranlarından bile şikayet ederken Hükümet Meclis'e yeni bir ÖTV paketi gönderdi. Temel tüketim maddelerinden, bir evin bir arabasından bile yüksek miktarda Özel Tüketim Vergisi alınıyor. Çare vergileri artırmakta değil, tasarrufu artırmakta, israf musluklarını kısmaktadır. Çare borç batağından çıkmakta, faiz harcamalarından kurtulmaktadır.

Kılıç, Mursi'yi andı

Şehadetinin yıl dönümünde Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi rahmetle yad ediyoruz. Bu vesile ile bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz."