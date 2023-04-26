Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztek'ten Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Öztek, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilçeye gelen Öztek'e, Çubuk Belediyesi tarafından kentte yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Öztek, ilçede yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Demirbaş, Genel Başkan Yardımcısı Öztek'e ilçenin tanıtımı için hazırlanan iki ciltten oluşan "Çubuk" isimli kitabı hediye etti.

Öztek'e, Yeniden Refah Partisi Ankara Milletvekili adayları Erhan Şengül, İbrahim Çakır ile beraberindeki heyet eşlik etti.