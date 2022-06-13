Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Zonguldak'ta esnafla buluştu - Haberler

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Zonguldak'ta esnafla buluştu

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Zonguldak'ta esnafla buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Zonguldak'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

İlk olarak taksici esnafıyla bir araya gelen Çolak, şoförlerin sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Çolak, daha sonra gazetecilere gündeme ilişkin açıklama yaptı.

İşsizlik ve döviz rakamlarının artmasına değinen Çolak, hükümetin yaptığı bazı yatırımlara eleştiri getirdi.

Cemil Çolak, kent merkezinde de çok sayıda esnafla bir araya geldi.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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