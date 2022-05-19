İSTANBUL REFAH PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI PALUDAN'I PROTESTO ETTİ - Haberler

BEYOĞLU'nda, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasını protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, Kur'an-ı Kerim'in polis koruması altında yakılmasına izin veren İsveç hükümeti de kınandı.

Danimarkalı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de, Müslümanların yoğun olduğu mahallelerde polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkilerini göstermek isteyen Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları üyesi bir grup, dün saat 22.30'da Meşrutiyet Caddesi'nde bir araya geldi. Üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak 'Kur'an yakmak düşünce özgürlüğü değildir. Paludan'ı durdurun' yazılı pankart açan grup, zaman zaman tekbir getirerek sloganlar attı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yakup Polat'ın grup adına yaptığı basın açıklamasında, Ukrayna ? Rusya Savaşı'nın küresel etkilerinin devam ettiği bu dönemde savaşın sona erdirilmesi için tüm uluslararası aktörlerin üzerine düşeni yapması gerekirken, İsveç ve Finlandiya devletlerinin adeta savaşın cephesini genişletme çabasına girişmiş olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Başta ABD olmak üzere bir takım Avrupalı devletler, bundan kısa süre önce Ukrayna üzerinde uygulamış oldukları politikayı, şimdi ise İsveç ve Finlandiya üzerinde uygulayıp bu iki devleti piyon olarak savaş sahasına sürmeyi hedeflemektedir. NATO ise bu konuda bir kılıf olarak kullanılmaktadır. Gerek Finlandiya gerekse İsveç ülkemizin birliği ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne kastetmiş olan bir takım terör örgütlerine her fırsatta hem kendi ülkelerinde hem de sınır yakınlarımızda maddi manevi destek olmaktan hiçbir zaman geri durmamışlardır. Bu iki devletin terör örgütlerine destekleri tüm dünya kamuoyunda açıkça görülmekle birlikte kendileri de bu durumu saklamamakta, yıllardır binlerce insanımızın şehit olmasına sebebiyet veren hain örgütlerle ilişkilerini hiç utanmadan devam ettirmektedir. Hali hazırda da birçok terör örgütü mensubunu ülkelerinde barındırmaktadırlar.

PALUDAN ÖZELLİKLE MÜSLÜMANLARIN YAŞADIĞI MAHALLELERİ SEÇİYOR

Özellikle İsveç son dönemlerde kutsal dinimiz İslam'ın mukaddes kitabına olan saldırılarla da gündeme gelmektedir. Irkçı İslam düşmanı Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan yoğun polis koruması altında İsveç'in değişik kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştirmiştir. Özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçen Paludan'a İsveç makamlarınca izin verilmiş ve kendisine bu alçak provokasyonu esnasında İsveç devletince yoğun güvenlik önlemleri sağlanmıştır.

İSVEÇ ve FİNLANDİYA'NIN NATO'YA GİRMESİNE İZİN VERİLMEMELİDİR

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hiçbir şart ve çıkar öne sürülmeksizin bu iki devletin NATO kalkanına girmesine izin verilmemelidir. Bundan önce olduğu gibi batılı güçler Suriye'de Libya'da nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkililerine bir takım sözler verip kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettirip şu an yaşadığımız birçok soruna sebebiyet verdiler ise yine aynı sözler ve yalanlar ile ülkemizi ziyarete gelmek istemektedirler. Yeniden Refah Partisi olarak, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına şiddetle karşı çıkmaktayız. Türkiye aleyhine açıkça faaliyette bulunan bu devletler NATO koruması altına girdiğinde, şu aşamada vermiş ya da verecekleri tüm sözlerden cayacakları ve olası Rusya kışkırtmasında piyon devlet görevi görecekleri ayan beyan ortadadır. Hem ulusal çıkarlarımız hem de uluslararası gerilim ve çatışmanın daha fazla büyümemesi adına Türkiye Devleti Hükümeti'ne çok kritik bir görev düşmektedir. Hükümet bu konuda hiçbir şartta taviz vermemelidir. Hem İslam hem Türkiye düşmanlığı yapan bu iki devletin bizim oylarımızla NATO kalkanı altına girmesinin milletimiz nezdinde de asla kabul görmeyeceğini, onurlu ve haysiyetli bir dış politika izlemenin gereği olarak bu iki devletin NATO oylamasında red oyu kullanılması gerekliliğini Yeniden Refah Partisi olarak kamuoyuna duyurmaktayız" denildi.

Yakup, Kur'an-ı Kerim'in polis koruması altında yakılmasına izin veren İsveç'i de kınadıklarını belirtti. Basın açıklamasından sonra hep bir ağızdan Enam Suresi'nin 162'nci ayetinin Arapça ve Türkçe okunmasının ardından eylem sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel