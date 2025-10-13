Yeniden Refah Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı Kongresi Gerçekleşti
Yeniden Refah Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Caner Bilgin, tek listeyle yeniden seçildi. Bilgin, kongrede ilçe teşkilatının çalışmalarını değerlendirerek Türkiye gündemine ilişkin mesajlar verdi.
Yeniden Refah Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Caner Bilgin, tek listeyle girdiği seçimde yeniden seçildi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kongrede delegelerin tamamının desteğini alan Bilgin, açılış konuşmasında ilçe teşkilatının çalışmalarını değerlendirerek Türkiye gündemine ilişkin mesajlar verdi.
Bilgin, milli ve manevi değerler etrafında birlik vurgusu yaparak Çarşamba'daki teşkilatlanma faaliyetlerine değindi.
Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek Bilgin ve ekibine başarılar temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel