Haberler

Yeniden Refah Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı Kongresi Gerçekleşti

Yeniden Refah Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı Kongresi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Caner Bilgin, tek listeyle yeniden seçildi. Bilgin, kongrede ilçe teşkilatının çalışmalarını değerlendirerek Türkiye gündemine ilişkin mesajlar verdi.

Yeniden Refah Partisi Çarşamba İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Caner Bilgin, tek listeyle girdiği seçimde yeniden seçildi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kongrede delegelerin tamamının desteğini alan Bilgin, açılış konuşmasında ilçe teşkilatının çalışmalarını değerlendirerek Türkiye gündemine ilişkin mesajlar verdi.

Bilgin, milli ve manevi değerler etrafında birlik vurgusu yaparak Çarşamba'daki teşkilatlanma faaliyetlerine değindi.

Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkanı Muzaffer Candemir, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek Bilgin ve ekibine başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Dünyanın gözü Gazze'de! Hamas, 7 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var

MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edson Alvarez'den iki kadro dışı kararı sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçeli yıldızdan kadro dışı kararları sonrası flaş paylaşım
MHP'li Yönter'den dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı: Her şeyin bir vakti var

MHP'li isimden dikkat çeken Sedat Peker paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.