Yeniden Refah Partisi: "Büyükşehirler Başta Olmak Üzere 81 İl, 973 İlçe ve 394 Beldede Partimiz Kendi Logosu ve Kendi Adaylarıyla Seçime Girecektir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, “Bütün teşkilatımız, bu an itibarıyla seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime girecektir. İnşallah Türkiye’mizde Yeniden Refah belediyeciliğini insanlarımızla tanıştıracağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, "Bütün teşkilatımız, bu an itibarıyla seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime girecektir. İnşallah Türkiye'mizde Yeniden Refah belediyeciliğini insanlarımızla tanıştıracağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, bugün genel merkezde düzenlediği basın toplantısında partisinin yerel seçimlere yönelik yol haritasını açıkladı. Zor, şunları söyledi:

"İNSANLARIMIZIN, YENİDEN REFAH BELEDİYECİLİĞİNE OLAN İHTİYACI, ZARURET ÖLÇÜSÜNDE HAYATİ BİR MESELEDİR"

"Milli Görüş yerel yönetimlerinde, esasen ileri bir demokrasi ve medeniyet tasavvurunun pratiği, belediyenin uygulamalarında görülür. Yerel yönetim, hayatın her anında ve alanında insanımızı doğrudan ve birebir ilgilendirdiği için çok önemlidir. Belediyeler altyapıdan, sağlık ve temizlik faaliyetlerine, doğumdan ölüme, sokaktan çarşı pazara kadar hayatın her aşamasında insanımıza yardımcı olur. Çarpık ve çürük betonlaşma, tıkanan ulaşım, hayat pahalılığı, çevreye duyarsızlık, kültürel çoraklık, sosyal bozulma arasında bunalım geçiren insanlarımızın, Yeniden Refah Belediyeciliğine olan ihtiyacı, zaruret ölçüsünde hayati bir meseledir.

"31 MART YEREL YÖNETİMLER SEÇİMİNDE GELİN BİR KEZ DAHA YENİDEN REFAH İLE NEFES ALALIM"

İnsanımız, yaşam ve mekan uyumunu merkeze alan bir anlayışla halkımıza yakın, dürüst, vizyoner, çalışkan belediyecilik tarzımızı, 1994 yönetimini devraldığımız belediyelerde göstermiştik. Bizden önce belediyecilik deyince akla; çöp, çamur, çukur; imarı problemli, çevre düzenlemesi yapılmayan yaşam alanları, trafiği kilitlenmiş yollar, alt yapısı olmayan yerleşim yerleri ve borç batağına saplanmış belediyeler gelmekteydi. Bizler bu belediyeleri kazanınca adeta belediyecilikte devrim yaşandı. Altyapı başta olmak üzere çevre düzenlemeleri, çöp, çamur, çukur sorunlarının giderilmesi, ulaşımda tramvay ve metroların yapılması, sosyal yaşamda huzurevleri, aşevleri ve misafirhanelerin yapılması, mahallelerde çok amaçlı salonların yapılması, belediyelerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak küçük/orta boy işletmelerin kurulması, cenaze nakil araçlarının hizmete alınması ve taziye çadırlarının kurulması, öğrencilere burs verilmesi vb. nitelikte pek çok hizmetin insanımızla buluşturulması sağlanmıştır. Hatta bu memnuniyetten dolayı insanımız birbirlerine 'Bu belediye başkanlarımız başkan ise diğer başkanlık yapanlar ne idi' latifelerini yapmışlardır. İnsanımız Milli Görüş belediyeciliği ile adeta derin ve temiz bir nefes almıştır. İşte biz de diyoruz ki; 31 Mart yerel yönetimler seçiminde gelin bir kez daha Yeniden Refah ile nefes alalım.

"MİLLİ GÖRÜŞ İLE KLASİK BELEDİYECİLİKTEN, MODERN BELEDİYECİLİĞE GEÇTİK, ŞİMDİ İSE BİR ÜST LİGE ÇIKIYORUZ"

Borç batağında aldığımız belediyeleri bu kadar hizmetle beraber kasada para bırakarak devrettik. Neden mi? Çünkü biz daha işe başlarken besmele çekip 'Rüşvet alan da rüşvet veren de mel'undur' hadisi şerifini belediyelerimizin giriş kapısına asmış ve buna göre tepeden tırnağa herkesin hiza istikamet almasını sağlamışızdır. Milli Görüş ile klasik belediyecilikten, modern belediyeciliğe geçtik, şimdi ise bir üst lige çıkıyoruz. Bu lig, refah toplumu belediyeciliğidir. Bu belediyecilikte; milletimize huzur ve barışı, hürriyeti, adaleti, refahı getirip, insanımızın izzet ve onurunu koruyacağız. Belediyemizin imkanlarını adil yönetim, adil paylaşım ve bölüşümle tüm insanımızın hizmetine sunacağız.

"SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU YENİ YATIRIM PLANLARI İLE ÇÖZECEĞİZ"

Tarihi ve doğal çevreyi koruyacağız. Şeffaflık ve erişilebilirliği önceleyeceğiz. Mahalle problemlerinin yerinde çözümü için mahalle belediyesi toplantıları yapacağız. Kaybolmuş mesleklerimize tekrar sahip çıkacağız. İllerimizdeki üniversiteler ve organize sanayi bölgelerimizle gençlerimiz için ortak çalışmalar yapacağız. Doğal afetlere dayalı yapı, yatay mimariye uygun imar planlamaları, yaparak tekrar özlediğimiz mahalle ortamlarını gerçekleştireceğiz. Tarıma uygun arazilerin olduğu illerde bilinçli tarıma yönelik çalışmaları destekleyeceğiz. Bunun yanında kadınlarımıza öncelik vererek, ev kadınlarının aktif yaşamda daha çok rol oynaması ve aile bütçesine katkıda bulunması için çalışmalar yapacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere, sportif faaliyetlere tam destek verip spor salonları ve tesislerini çoğaltacağız. Sokak hayvanları sorununu yeni yatırım planları ile çözeceğiz. Ulaşımda insanımıza rahat, güvenilir, huzur içinde okuluna, işine, evine hızlı bir şekilde gitmelerini sağlayacak altyapıyı oluşturacağız.

"MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİ, 1980 SONRASI İLK GİRDİĞİ SEÇİMDEN İTİBAREN OYLARINI KATLAYARAK ARTIRMIŞTIR"

Daha önce de gördük ki Milli Görüş, vaat ettiği her şeyi yapmıştır. Milli Görüş partileri, 1980 sonrası ilk girdiği seçimden itibaren oylarını katlayarak artırmıştır. 1984 yerel yönetimler seçiminde, yani ilk girmiş olduğumuz yerel yönetimler seçiminde; yüzde 3,74 oy almış, 2 il, 15 belde kazanmışızdır. 1989 yerel seçimlerinde yüzde 9,8 oy almış, 5 il, 14 ilçe kazanmışızdır. ve 1994 seçimlerinde, yerel yönetimlerde adeta Türkiye'mizin başta büyükşehirler olmak üzere -İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa- 22 il, 307 ilçesinde belediyeyi kazanmışız. Adeta bundan sonra Türkiye'de 'belediyecilik nedir' derslerini bir bir hem muhalefetteki partilere hem diğer partilere hem de milletimize göstermişizdir. Milli Görüş'ün tek ve yegane partisi olan Yeniden Refah Partimiz, 2023 genel seçimlerine girdiğinde başlangıç oyu olarak da yüzde 3 oy almıştır. İnşallah bu grafik katlayarak artacaktır.

"BÜYÜKŞEHİRLER BAŞTA OLMAK ÜZERE 81 İL, 973 İLÇE VE 394 BELDEDE YENİDEN REFAH PARTİMİZ KENDİ LOGOSU VE KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEKTİR"

Bütün teşkilatımız, bu an itibarıyla seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logosu ve kendi adaylarıyla seçime girecektir. Bugün itibarıyla illerimize mahalli idareler seçim işleri ile ilgili genelgemizi gönderiyoruz. Üyelerimizin yarıdan fazlasının genç olduğundan dolayı, 30 yaş altı gençlerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır. Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlarımızdan aday adaylığı için özel katkı payı alınmayacaktır. Deprem ve sel mağdurlarından aday adaylığı için özel katkı payı alınmayacaktır. Şehit ve gazi yakını ve gazilerimizden aday adaylığı başvurusu için özel katkı payı alınmayacaktır.

"BU SEÇİMLERDEN BÜYÜK BİR ZAFERLE ÇIKACAĞIZ VE BUNA İNANIYORUZ"

Sözlerimin sonuna gelirken şunu ifade etmek isterim ki Milli Görüş destanını bir kez daha yazacağız. Muhterem Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan başta olmak üzere tüm Milli Görüş kadroları seçime hazır olup, Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz, ana kadememiz, Kadın ve Gençlik Kollarımız ile beraber bu seçime tam ve kamil manada hazırlandık. İnşallah Türkiye'mizde Yeniden Refah belediyeciliğini insanlarımızla tanıştıracağız. Onun için diyoruz ki bu seçimlerden büyük bir zaferle çıkacağız ve buna inanıyoruz. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim."