Yeniden Refah Partili Doğan Bekin'den, Asgari Ücret İçin 45 Bin TL Önergesi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 2026 yılı için belirlenecek asgari ücretin en az 45 bin TL olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi

Bekin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirdiğini, toplantıda işveren ve hükümet temsilcilerinin komisyonun yapısı ve işleyişini ele aldığını, ücrete ilişkin bir rakamın masaya gelmediğini belirtti.

Komisyonun önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek çalışanlara verilecek zam oranını belirlemeye çalışacağını kaydeden Bekin önergesinde, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 68'e yaklaştığı, asgari ücretli milyonlarca vatandaşın satın alma gücünün son bir yılda yüzde 30'un üzerinde azaldığını ifade etti.

Yüksek enflasyon, artan kira fiyatları, enerji faturaları ve gıda harcamalarının asgari ücretin alım gücünü hızla erittiği, 2025 yılı için belirlenen net 22 bin 104 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı vurgulanan açıklamada, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında eridiğini belirtti.

Çalışanların yüzde 80'inden fazlasının asgari ücretle geçindiğine dikkati çeken Bekin, çalışanların emeğinin karşılığını alamadığını, açlığa ve yoksulluğa mahküm edilerek zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Yeni asgari ücret belirlenirken çalışanların insanca yaşamasını sağlayacak, en az 45 bin TL'nin üstünde bir rakamın verilmesi gerektiğini ifade eden Bekin, milli gelir ve gerçek enflasyonun baz alınarak, yıl içinde zam oranlarında güncellemeye imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasının önemine işaret etti. Bekin'in Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şu şekilde:

"TÜİK verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırı nedir? TÜİK verileri dikkate alınarak en azından açlık sınırının altında kalmayacak bir artış yapılacak mı? Yüksek enflasyon, artan kira fiyatları, enerji faturaları ve gıda harcamaları karşısında asgari ücretlinin alım gücü dikkate alındığında yaşanan erimeye yönelik Bakanlığınızca hangi önlemler alınması planlanmaktadır?

Ülkemizde çalışan nüfusun yüzde kaçı asgari ücret veya asgari ücrete çok yakın gelir düzeyinde çalışmaktadır? Asgari ücretliye yılda bir defa yapılan zam oranının yeterli olmamasına bağlı olarak açlık sınırının altına düşmesini engellemek için, yıl içerisinde yaşanacak enflasyon oranına bağlı asgari ücretin otomatik olarak güncellenmesine yönelik Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?"