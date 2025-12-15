Haberler

Yeniden Refah Partili Doğan Bekin'den, Asgari Ücret İçin 45 Bin TL Önergesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, asgari ücretin 2026 yılı için en az 45 bin TL olması gerektiğini ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili yazılı bir cevap talep etti. Bekin, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle asgari ücretin alım gücünün hızla eridiğine dikkat çekti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 2026 yılı için belirlenecek asgari ücretin en az 45 bin TL olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi

Bekin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirdiğini, toplantıda işveren ve hükümet temsilcilerinin komisyonun yapısı ve işleyişini ele aldığını, ücrete ilişkin bir rakamın masaya gelmediğini belirtti.

Komisyonun önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek çalışanlara verilecek zam oranını belirlemeye çalışacağını kaydeden Bekin önergesinde, TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 68'e yaklaştığı, asgari ücretli milyonlarca vatandaşın satın alma gücünün son bir yılda yüzde 30'un üzerinde azaldığını ifade etti.

Yüksek enflasyon, artan kira fiyatları, enerji faturaları ve gıda harcamalarının asgari ücretin alım gücünü hızla erittiği, 2025 yılı için belirlenen net 22 bin 104 TL'lik asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı vurgulanan açıklamada, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında eridiğini belirtti.

Çalışanların yüzde 80'inden fazlasının asgari ücretle geçindiğine dikkati çeken Bekin, çalışanların emeğinin karşılığını alamadığını, açlığa ve yoksulluğa mahküm edilerek zor koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini kaydetti.

Yeni asgari ücret belirlenirken çalışanların insanca yaşamasını sağlayacak, en az 45 bin TL'nin üstünde bir rakamın verilmesi gerektiğini ifade eden Bekin, milli gelir ve gerçek enflasyonun baz alınarak, yıl içinde zam oranlarında güncellemeye imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasının önemine işaret etti. Bekin'in Bakan Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şu şekilde:

"TÜİK verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırı nedir? TÜİK verileri dikkate alınarak en azından açlık sınırının altında kalmayacak bir artış yapılacak mı? Yüksek enflasyon, artan kira fiyatları, enerji faturaları ve gıda harcamaları karşısında asgari ücretlinin alım gücü dikkate alındığında yaşanan erimeye yönelik Bakanlığınızca hangi önlemler alınması planlanmaktadır?

Ülkemizde çalışan nüfusun yüzde kaçı asgari ücret veya asgari ücrete çok yakın gelir düzeyinde çalışmaktadır? Asgari ücretliye yılda bir defa yapılan zam oranının yeterli olmamasına bağlı olarak açlık sınırının altına düşmesini engellemek için, yıl içerisinde yaşanacak enflasyon oranına bağlı asgari ücretin otomatik olarak güncellenmesine yönelik Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
title