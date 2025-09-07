Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi Yapıldı

Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede mevcut İlçe Başkanı Ferdi Çavuş, güven tazeledi.

Çavuş, yaptığı konuşmada, Alaçam Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.