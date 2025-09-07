Haberler

Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi Yapıldı

Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi Yapıldı
Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'nde mevcut İlçe Başkanı Ferdi Çavuş güven tazeledi. Çavuş, partinin çalışmalarında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan kongrede mevcut İlçe Başkanı Ferdi Çavuş, güven tazeledi.

Çavuş, yaptığı konuşmada, Alaçam Yeniden Refah Partisi teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
