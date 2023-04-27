YENİDEN İNŞA EDİLEN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ TARİHİ BİNASI AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin tarihi binası aslına uygun olarak yüzyıl sonra yeniden inşa edildi. Yenilenen binada İzmir İktisat Kongresi, yeni ' Türkiye Yüzyılı'nın ekonomi politikalarına yön vermesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 29-30 Nisan'da toplanacak.

Cumhuriyet'in ilanından önce yeni Türkiye'nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla 17 Şubat 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlendiği bina, 1979 yılında yıkıldıktan sonra uzun yıllar atıl kaldı. Tarihi alana ilişkin harekete geçen İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aslına uygun yenileme çalışmaları başlatıldı. İzmir Valiliği, İktisat Kongresi'ni yüzüncü yılında yeniden aynı yerinde düzenlemek üzere proje hazırladı. Tarihi alanda bulunan eserler koruma altına alınırken, bina projesinin aslına uygun hazırlanmasının ardından yüklenici firma, 83 milyon 55 bin TL bedelle 2 katlı, 14 metre yüksekliğindeki kongre merkezinin yapımına başladı. İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29-30 Nisan'da 'Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla toplanacak. Kongrenin yüzyıl önce toplandığı alanda yapılan yeni binası da aynı gün hizmete açılacak.

'EKONOMİ VE AKADEMİ DÜNYASINDAN İSİMLER YER ALACAK'

Kongrenin 100'üncü yılı olan 17 Şubat 2023'te açılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılışı ertelenen binanın dış cephesi döneme uygun biçimde taşla kaplandı. İç kısmının modern bir kongre merkezi görünümüne sahip olduğu binada, fuaye alanında tarihe ışık tutan belgelerin sergileneceği bildirildi. 'Türkiye Yüzyılı'nın ekonomi politikalarına yön vermesi amacıyla yeniden toplanacak olan kongrede, ekonomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok ismi yer alacak. Yenilenen bina, akademisyenlere, bürokratlara ve ziyaretçilere ev sahipliği yapacak.