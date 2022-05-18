/YENİDEN/ - HABER SPİKERİ ÖZLEM SARIKAYA YURT'A VEDA... - Haberler

NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 4 yıldır tedavi gördüğü meme kanserine yenik düştü ve dün yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yurt'un eşi Yiğit Yurt taziyeleri kabul etti. Cenazeye Yurt'un ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Yurt'un kayınvalidesi Müfide Erşen, gelininin tabutuna sarılıp 'Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti' diyerek ağladı.

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"HASTALIĞINDA BİLE YETER Kİ SİZ ÜZÜLMEYİN DERDİ"

Yurt'un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel