Yeniden Canlanan Alevler Kontrol Altında

YENİDEN CANLANAN ALEVLER KONTROL ALTINDA

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü yakınlarında etkili olan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, öğle saatlerinde yeniden alevlendi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Alevler, ekiplerin etkin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.