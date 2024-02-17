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Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde zararlı böceklerle mücadele eğitimleri düzenliyor

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Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde başlatılan gece ve gündüz eğitimlerinde tarla faresi ve kahverengi kokarca zararlı böceğine karşı yapılması gerekenler anlatılıyor. Köylüler, tarım alanlarında görülen kokarca böceği ile mücadele yöntemleri hakkında bilgilendiriliyor.

Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce köylerde başlatılan gece ve gündüz eğitimlerinde tarla faresi ve kahverengi kokarca zararlı böceğine karşı yapılması gerekenler anlatılıyor.

İlçede geçen yaz sezonunda tarım alanlarında görülen kokarca böceği ile nasıl mücadele edileceği hakkında köylüler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bilgilendiriliyor.

Kokarca böceğinin, yaz aylarında kapya biberi, çilek, mısır, domates ve fasulye ürününde zarara yol açtığını belirten yetkililer, zararlının yaz sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiği için kışlaklarda mücadelesinin önemli olduğunu vurguladı.

Yetkililer, bu nedenle ilkbaharda kışlaklardan çıkmadan önce yapılacak mekanik mücadelenin yıl içinde oluşabilecek popülasyonu düşüreceğini anlattı.

İlçede bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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