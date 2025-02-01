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Yenice'deki Ihlamur Teras, Sömestir Tatilinde Ziyaretçileri Ağırlıyor

Yenice'deki Ihlamur Teras, Sömestir Tatilinde Ziyaretçileri Ağırlıyor
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Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras, doğal güzellikleri ve sunduğu aktivitelerle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Belediye Başkanı, bu bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bir tesis olduğunu ve herkesi buraya davet ettiğini belirtti.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran, yaban hayatı ve bitki çeşitliliğiyle dikkati çeken Karabük'ün Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras'ta sömestir tatilinde ziyaretçilerden ilgi gördü.

Belediye tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansından (BAKKA) alınan hibe desteğiyle kentin en yüksek tepelerinden birine inşa edilerek geçen yıllarda turizme kazandırılan Ihlamur Teras ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen Yenice ormanlarının içinde yer alan teras, misafirlerine yöresel yemekleri tatma, bungalov evlerinde konaklama, macera parkında eğlenme, yürüyüş parkurlarıyla da spor yapma imkanı sunuyor.

"Herkesi burayı görmeye davet ediyorum"

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, AA muhabirine, ilçenin yüz ölçümünün yüzde 87'sinin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Ihlamur Teras'ın ilçenin göz bebeği olduğunu belirten Karakaş, "Burada 33 bungalov ev, kongre merkezi, restoran, yürüyüş yolları ve oyun parkurları var. Güzel bir tesis. Bölgemize hitap eden bir yer." dedi.

Karakaş, tesisin belediye işletmeciliğinde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktararak, "70 dönüm arazi üzerine kurulmuş, keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Ihlamur Terası görmek için İstanbul'dan gelen Sezgin Sezer de tatil yapmak için ilçeye geldiğini anlattı.

İlçeyi çok beğendiğini vurgulayan Sezer, "İstanbul'dan duymuştuk. Tatili burada geçirmeye karar verdik. Geldik, gördük gerçekten bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyorduk. Memnun kaldık. Yayla gibi. Bungalov evlerinde kaldık. Evler de çok rahat. Seneye bir daha buraya gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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