Yenice'deki Cami Yangını Kullanılamaz Hale Getirdi
Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan bir köy camisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; ancak cami kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve inceleme başlatıldı.
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde köy camisinde çıkan yangın itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Cami, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyü camisinde çıktı. Holamanoğlu Camisi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangı söndürülürken, cami kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel