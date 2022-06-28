Sular çekildi, selin boyutu havadan böyle görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sular çekildi, selin boyutu havadan böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sel, gece boyu süren çalışmalar ve yağışın durması neticesinde duruldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sel, gece boyu süren çalışmalar ve yağışın durması neticesinde duruldu. Çekilen sular sonrasında selin boyutu dron ile havadan da görüntülendi.

Yoğun sağanaktan dolayı dün ilçe merkezinde olumsuzluklar yaşanan Yenice'de sular duruldu. Gece boyu süren çalışmalar neticesinde yollarda durum normale döndü. Yalnızca yıkılma tehlikesi bulunan İncedere Köprüsü'nden geçişe hala izin verilmezken bu bölgedeki çalışmalar sürüyor. Geceden bu yana etkisini kaybeden sağanağın gün içinde tekrar kendini göstermesi bekleniyor. Suların çekilmesi sonrasındaki durum dron ile havadan da görüntülendi. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın da bugün Yenice'ye gelmesi bekleniyor.

"METEOROLOJİNİN DE TEKRARDAN KIRMIZI ALARM UYARISI VAR. İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Dere taşması neticesinde sular altında kalan ilçede berber dükkanı işleten Tevfik Mısırlı, "Şuanda ekipler tüm hızıyla çalışıyor. Herkesten Allahtan razı osun. Meteorolojinin de tekrardan kırmızı alarm uyarısı var. İnşallah bir daha yaşamayız. Şuanda alt tarafta kalan esnaf abiler ve kardeşlerimizin dükkanı var sular altında kalan birde marketlerin depolarında sıkıntılar var. Benim dükkanımda bir şey yok çok şükür ama bu toplumsal bir olay olduğu için Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Orkun Kaya - Dilek Kocabaş - İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title