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Yenice'de Sağanak Yağmur ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ilçe pazarındaki esnaflar da yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yenice ilçesinde öğle saatlerinde, aniden bastıran ve 30 dakika süren sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Sağanak nedeniyle caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İlçe pazarındaki esnaflar da yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Yenice Güncel Haberler

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