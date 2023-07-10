Yenice'de sağanak nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı

Karabük'ün Yenice ilçe merkezinden geçen çayın su seviyesinin sağanak yağışlar sonrası yükselmesi nedeniyle çay üzerindeki köprü trafiğe kapatıldı. Sağanak yağışların etkili olduğu Yenice ilçesinde kent merkezinden geçen İncedere Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Çayın taşma noktasına gelmesi nedeniyle vatandaşlar tedirgin olurken, polis ekipleri çay üzerinde bulunan İncedere Köprüsünü şerit çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. İlçede esnaflık yapan Alparslan Cinkavuk, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Cinkavuk, 'Etkili olan yağış nedeniyle gelen kütükler köprünün ayaklarını tıkadı. En kısa zamanda bu duvarlarımızda yapılır Yenice'mizin geleceği karartılmaz. Benim de burada dükkanım var bizde burada tehlike altındayız' dedi.