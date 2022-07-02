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Yenice'de heyelan bölgelerinde çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Yenice'de heyelan bölgelerinde çalışmalar sürüyor Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası meydana gelen heyelanları temizleme çalışmaları sürüyor.

Yenice'de heyelan bölgelerinde çalışmalar sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası meydana gelen heyelanları temizleme çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel afetinden en çok etkilenen ilçelerden biri Karabük'ün Yenice ilçesi oldu.

Suya doyan toprağın yumuşaması sonucu ilçenin birçok noktasında heyelanlar meydana gelmeye başladı. Yenice Belediyesi ekipleri bir yandan kent merkezinde çevre temizliğini sürdürürken bir yandan da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanma noktasına gelen yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

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