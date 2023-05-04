Yenice'de fırtına ve dolu etkili oldu
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde fırtına ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde fırtına ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve fırtına yerini zaman zaman doluya bıraktı.
Yağış nedeniyle ana yollarda büyük su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar durak ve saçak altlarına sığındı. Pazar esnafı da zorlu anlar yaşadı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel