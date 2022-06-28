Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dereler taştı. Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dereler taştı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ibrıcak mevkisinde karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan yağışlar derelerin debisini yükseltti. Taşan dereler nedeniyle bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla işyerlerine giren suları tahliye etmeye çalıştı. Vali Fuat Gürel de Yenice ilçesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Öte yandan Ibrıcak mevkisinde derenin taşması nedeniyle karayolu sular altında kaldı. Ulaşıma kapatılan yol nedeniyle trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Yenice'de derenin taşması sonucu sular beraberinde çöpleri de getirdi. İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel Karabük Yenice Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.