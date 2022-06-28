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Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel
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Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dereler taştı.

Yenice'de dereler taştı, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dereler taştı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ibrıcak mevkisinde karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan yağışlar derelerin debisini yükseltti. Taşan dereler nedeniyle bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla işyerlerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

Vali Fuat Gürel de Yenice ilçesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Öte yandan Ibrıcak mevkisinde derenin taşması nedeniyle karayolu sular altında kaldı. Ulaşıma kapatılan yol nedeniyle trafik alternatif güzergahlardan sağlandı. Yenice'de derenin taşması sonucu sular beraberinde çöpleri de getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Güncel

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