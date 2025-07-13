Yenice Belediye Başkanı'ndan Vatandaşlara Ücretsiz Karpuz İkramı

Yenice Belediye Başkanı'ndan Vatandaşlara Ücretsiz Karpuz İkramı
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Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, ilçe merkezinde bir tır dolusu karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı, dayanışma mesajı verdi.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, vatandaşlara bir tır dolusu karpuz ikramında bulundu.

Karakaş tarafından temin edilen bir tır dolusu karpuz, ilçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Karakaş, hemşehrilerinin her zaman yanında olduklarını, birlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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