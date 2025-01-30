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Yenice Belediye Başkanı Karakaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yenice Belediye Başkanı Karakaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Farklı kategorilerde sergilenen fotoğrafları inceleyen Karakaş, çeşitli eserleri oyladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karakaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafına oy veren Karakaş, "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" karesini seçti.

Karakaş, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?" fotoğraflarını oylarken, "Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafından yana kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Karakaş, "Bu kareleri yakalamak gerçekten kolay değil. Zaman, emek ve özel beceri istiyor." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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