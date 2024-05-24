Yeniçağa Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliği
Yeniçağa Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ilahiler, şiirler ve kısa surelerin okunmasıyla devam etti. Programda hocalara ve öğrencilere hediye takdim edildi.
Yeniçağa Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.
Yeniçağa Müftülüğü Ekrem Doğanay Kur'an Kursu tarafından Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program, kursu tamamlayan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda öğrenciler ilahiler, şiirler ve kısa sureler okudu.
Daha sonra Kur'an kursu hocalarına ve öğrencilere hediye takdim edildi.
Programa, Yeniçağa Kaymakamlığı'na vekalet eden Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahattin Öztoprak ve vatandaşlar katıldı.