Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne 50 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl, gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun çoğaltılması çalışmaları kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen sazan balıklarının salımı için tören düzenlendi. Yeniçağa Gölü'ne poşetler içerisinde getirilen 50 bin yavru, kovalara aktarıldıktan sonra suyla buluşturuldu.

Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar, daire amirleri ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Yılmaz, AA muhabirine, balıklandırma faaliyetini avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirdiklerini anlattı.

Burada avcılık için çalışma yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Su ürünleri aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyettir. Bu kaynaklara attığımız balıklar bölgede yaşayan insanlar için ticari açıdan ve avcılık anlamında önem arz ediyor." dedi.

"Akdeniz Çanağı'ndaki ülkeler içinde en çok balıklandırma yapan ülke Türkiye"

Türkiye genelinde yapılan balıklandırma çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda 50 bin balık bırakıyoruz ama ileriki süreçte devamı gelecek. Türkiye'nin genelinde 95 milyon balık üretip 1110 kaynakta balıklandırma yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Zamanla balık kaynakları ve stoklar azalabiliyor. Azalan stoklara takviye için belirli lokasyonlarda ürettiğimiz balık yavrularını kaynaklara bırakarak, rehabilite ederek yeniden üretime açıyoruz. Bu açıdan göl, gölet ve barajlar bizim için önemli kaynaklar."

Yılmaz, Akdeniz Çanağı'ndaki ülkeler içinde en çok balıklandırma yapan ülkenin Türkiye olduğunu bildirerek, "15-20'nin üzerinde türle kaynakları balıklandırıyoruz. Bolu'daki tesisimizde 2 tür balık yetiştiriyoruz. Mersin balığı ve sazan balığı. Mersin balığı önemli. Eti ve havyarı kaliteli. Ülke genelinde 15 tür balık daha üretiyoruz. Yayın, mersin balığı, çipura, levrek, kalkan gibi balık türlerini yetiştirip kaynaklarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.