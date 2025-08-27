Yeniçağa Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Bolu'da Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, "dolandırıcılık" konulu broşürler dağıttı.

Bilgilendirmelerde özellikle kendilerini hakim, savcı veya polis olarak tanıtıp para isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

Düğün, nişan ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmanın hem büyük bir tehlike oluşturduğu hem de adli yaptırımlara sebep olduğu belirtildi.