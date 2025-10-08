Yeniçağa'da Gazze İle Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler yürüyüş yaptı.

Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

Yeniçağa'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

"Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında düzenlenen etkinliğe daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekilerek her gün 30 dakika yürüyüş yapmak ve sağlık için adım atma mesajları verildi.

Yükümlülere aile eğitimi verildi

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliğiyle yapılan eğitimde yükümlülere yönelik "Aile Hayatının Önemi" konusunda seminer verildi.