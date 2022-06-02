Yeniçağa'da çocukların yararına kermes düzenlendi - Haberler

Yeniçağa'da çocukların yararına kermes düzenlendi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yeniçağa Şubesi iş birliğiyle çocukların yararına kermes yapıldı. Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yeniçağa Şubesi iş birliğiyle çocukların yararına kermes yapıldı. Yeniçağa Yaşar Çelik Kapalı Spor Salonu önünde düzenlenen kermeste, yiyecek ve içeceklerle el sanatları ürünleri satışa sunuldu. İlçe halkı açılan kermese yoğun ilgi gösterdi. Kermesten elde edilen gelirlerin ilçe müftülüğü ve vakıf tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara yardım olarak verileceği belirtildi. AA / İsmail Kabasakal - Güncel Yeniçağa Bolu Güncel Haberler

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