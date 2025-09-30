Haberler

Yeniçağa'da Çayır ve Mera Kanunları Eğitimi Düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde muhtarlar ve vatandaşlar için düzenlenen eğitimde, mera alanlarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı hakkında bilgi verildi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde muhtar ve vatandaşlara yönelik "Çayır ve Mera Kanunları" eğitimi düzenlendi.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ile Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde kanunlarının hükümleri, mera alanlarının korunması, doğru kullanımı ve sürdürülebilirliği konularında katılımcılara bilgi verildi.

Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Konuk, AA muhabirine, meraların hem hayvancılık hem de köylerin doğal dengesinin korunmasında büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu eğitimle muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirerek meralarımızın verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz." dedi.

Konuk, toplantıda katılımcılardan gelen soruların yanıtlandığını ve uygulamaya yönelik önerilerin paylaşıldığını ifade ederek, "Doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir tarım için meraların etkin kullanımı çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde benzer eğitim çalışmalarını artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
