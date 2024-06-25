Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidi Yenileme Çalışması Başlıyor

Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yapılacak yenileme çalışması kapsamında, D-100 kara yolu ve yanyollardaki bazı şeritler 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışma kapsamında bu gece 00.00'dan itibaren D-100 kara yolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı kaydedilen açıklamada, kapalı olacak şeritler şu şekilde sıralandı:

"Güney yanyol Ankara istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Ankara istikameti sağ şerit, kuzey yanyol Edirne istikameti tek şerit, D-100 kara yolu Edirne istikameti sağ şerit."