YENİBOSNA'DA KUYUDA BULUNAN CESET; KATİL ZANLISINA MÜEBBET İSTENDİ

YENİBOSNA'da geçen yıl yakın arkadaşı Nadir Ün (68) tarafından 6 kurşunla vurulan Bahtiyar Akçay'ın (51) cesedinin halı fabrikasındaki kuyuya atılmış ve üzeri betonla kapatılmış halde bulunduğu olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede daha önce polis olan ancak meslekten ihraç edilen şüpheli Ün hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istenirken, ona yardım ettiği iddia edilen Mustafa Kemal A. hakkında ise 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede maktul Akçay'ın HTS kayıtları incelendiğinde, halı fabrikasına giriş yaptığı ancak çıkış kaydına rastlanılmadığı bilgisine yer verildi. Bunun üzerine şüphe üzerine fabrikada yapılan arama çalışmalarında kümes içerisindeki kuyuya ait beton kapaklar kırılarak açıldığı, kapağın hemen altında genişçe atık su kuyusu olduğu, suyun yüzeyinde kapağın altında kalacak şekilde beyaz renkli naylon çuval içerisinde maktul Bahtiyar Akçay'ın cesedine ulaşıldığı belirtildi. Daha sonra şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüphelinin yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile maktulü hedef alarak 6 defa ateş ettiği, maktulün yüz, göğüs ve omurgalarına isabet eden mermi çekirdekleri ile olay yerinde öldürüldüğüne yer verdi. Olayın ardından Mustafa Kemal A.'nın yardımı ile cesedin kuyuya atıldığını da belirten savcı, şüpheli Nadir Ün'ün 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi. Diğer şüpheli için de 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.