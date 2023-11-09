YENİBİRİŞ MOMENTUM 24 İŞ ZİRVESİ; '100 YIL DEĞER ÖDÜLLERİ' TAKDİM EDİLDİ

YENİBİRİŞ tarafından ilk kez düzenlenen 'Momentum 24 İş Zirvesi' başladı. Zirvenin ilk gününde düzenlenen programda ise Cumhuriyetin 100'ncü yılı nedeniyle '100 Yıl Değer Ödülleri' takdim edildi. Yenibiriş Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Alpman, '2024 yılına yönelik olarak iş dünyasının beklentilerini değerlendirip önümüze bakıp neler yapmalıyız. Potansiyel riskler neler, fırsatlar neler. Bunları değerlendirip bütün bunlarla ilgili donanıp, iki günün sonunda buradan daha bilgili şekilde ayrılmayı hedefleyen bir zirve" dedi.

Yenibiriş tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Momentum 24 İş Zirvesi' Beşiktaş'ta devam ediyor. İş dünyasının farklı sektörlerinden temsilci ve yöneticilerin bir araya geldiği zirvede; insan kaynakları sektörü başta olmak üzere iş dünyasına dair yeni teknolojiler, sektörün gelişimine dair hedefler, çeşitli panel ve etkinliklerle ele alındı. Zirvenin ilk gününde düzenlenen programda ise Cumhuriyetin 100'ncü yılı çerçevesinde sanat, medya ve spor gibi farklı alanlardan birçok isme '100 Yıl Değer Ödülleri' takdim edildi. Programda Yenibiriş'in, yeni uygulaması 'Yenibiriş Plus (+)' da tanıtıldı.

"TÜRK İŞ DÜNYASINA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödül töreninde konuşan Yenibiriş Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Alpman, 'Biz Yenibiriş olarak 23 yıllık bir şirketiz. Bugün ilk defa zirve düzenledik; Momentum 24 İş Zirvesi. 2024 yılına yönelik olarak iş dünyasının beklentilerini değerlendirip önümüze bakıp neler yapmalıyız' Potansiyel riskler neler, fırsatlar neler? Bunları değerlendirip bütün bunlarla ilgili donanıp, iki günün sonunda buradan daha bilgili şekilde ayrılmayı hedefleyen bir zirve. Oldukça iyi bir katılım oldu bugün. Çok güzel konuşmalar, çok değerli bilgiler paylaşıldı. Yarın da zirvemiz devam edecek. Amacımız Yenibiriş olarak önümüzdeki yıllarda, yılın hep bu döneminde, yeni yıla yönelik bu şekilde bir iş zirvesini düzenleyerek insan kaynaklarına ve Türk iş dünyasına katkıda bulunmaya devam etmek" dedi.

"ATILIM YAPMAYA KARAR VERDİK"

Alpman, 'Biz 2023 yılının ocak ayında Yenibiriş'te atılım yapmaya karar verdik. Bu kapsamda mevcut durumu değerlendirdik. Teknolojimizi değerlendirdik, insan kaynağımızı değerlendirdik, neler yapmamız gerektiğini değerlendirdik. Önce içimizde daha sonra müşterilerimizle çalışanlarla paydaşlarımızla bütün bunları değerlendirerek bizden ne bekleniyor' İnsan kaynaklarında ne yapılması lazım? Trendler nereye gidiyor? Dünyada nereye gidiyor? Türkiye'de nereye gidiyor? Neler yapılması lazım? Bütün bunları değerlendirdik ve bunun üzerine Yenibiriş Plus Süper App'i geliştirerek paydaşlarımızla beraber daha verimli bir insan kaynakları platformu oluşturmak üzere de harekete geçtik. Yarından itibaren onu kullanıma sunuyoruz. 2024 yılında Yenibiriş yeni süper app'i ile beraber tüm paydaşlarının kullanımına açık olacak" şeklinde konuştu.

"TEKNOLOJİYLE BERABER VAROLABİLİRİZ"

Alpman, 'Teknoloji artık bugün hayatımızın her alanında, biz de Yenibiriş olarak kendimizi teknoloji Tech-r company; yani teknolojik insan kaynakları firması olarak tanımlıyoruz. Bunu sadece tanımlamakla kalmadık. 2023 yılının Ocak ayında biz şirketimizin unvanına da dijital kelimesini ekledik. Bunu hakikaten uygulamaya da geçirmek istedik. Bugün insan kaynağından bahsediyorsanız, bahsedeceksek; bunu teknolojiden ayrı olarak düşünmek mümkün değil. Ancak teknolojiyle beraber var olabiliriz. O bu olmazsa olmaz. Biz de bütün dünya trendlerine bakıyoruz. Dünya bu yöne gidiyor. Başta yapay zeka olmak üzere pek çok başka teknoloji insan kaynakları süreçlerine yön veriyor. Biz de bütün bunları en doğru şekilde, en etki şekilde kullanarak kendi kullanıcılarımızın deneyimlemesine sunmak istiyoruz önümüzdeki dönemde" diye konuştu.