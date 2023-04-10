Yeni Zelanda'yı vuran iki hortumda yaklaşık 50 ev zarar gördü

Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde etkili olan iki hortumda ilk belirlemelere göre 50 evin zarar gördüğü bildirildi.

Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde etkili olan iki hortumda ilk belirlemelere göre 50 evin zarar gördüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Yeni Zelanda'nın Tasman ve East Auckland bölgelerinde 16 saat arayla 2 hortum meydana geldi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, hortumlarda ilk belirlemelere göre 50 evin zarar gördüğü belirtildi.

Yangın ve Acil Durum Yöneticisi Blair Walklin, ekiplerin hasara uğrayan bölgelerde çalışmalara devam ettiğini vurguladı.

"Şiddetli sağanak" uyarısı yapılmıştı

Yeni Zelanda'da dün, Kuzey Adası başta olmak üzere ülkenin büyük bölümü için "şiddetli sağanak" uyarısı yapılmıştı.

Ülkenin güneyindeki tatil noktaları Nelson ve Taranaki için "turuncu" kodlu yağış uyarısı verilmişti.

Plenty Körfezi, Kapiti-Horowhenua, Tararua, Wairarapa, Marlborough ve Westland'de de hava tahminlerine göre şiddetli yağış bekleniyor.