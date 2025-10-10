Yeni Zelanda ve Singapur'dan Temel İhtiyaç Maddeleri Ticaret Anlaşması

Yeni Zelanda ve Singapur, bir kriz sırasında iki ülke arasındaki temel ihtiyaç maddelerinin ticaretinin sürdürülmesi için Temel İhtiyaç Maddeleri Ticaretine İlişkin Anlaşma imzaladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı tarafından iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Temel İhtiyaç Maddeleri Ticaretine İlişkin Anlaşma, mevcut çerçeveler üzerine inşa edilecek ve diğer hususların yanı sıra, her iki hükümetin de üzerinde mutabık kalınan bir mal listesine ihracat kısıtlamaları getirmesini engelleyecek bağlayıcı hükümler içerecektir. Bu, hem Yeni Zelanda hem de Singapur'dan gelen temel malları kapsayan müzakere edilmiş bir liste olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu anlaşmanın bir kriz sırasında iki ülke arasındaki temel ihtiyaç maddeleri ticaretinin sürdürülmesine yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, bu durumun mevcut ticari düzenlemeleri engellemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 dönemindeki gibi bir arz şoku yaşanması durumunda bu anlaşmanın, Singapur ve Yeni Zelanda'nın gıda, yakıt ve diğer temel ihtiyaç malzemelerine erişimde "birbirlerine güvenmeye devam edebilecekleri" anlamına geleceği vurgulandı.