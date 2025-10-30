Yeni Zelanda ve İskandinav Ülkelerinden Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı
Yeni Zelanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'in dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde kesintisiz insani yardım sağlanması için uluslararası işbirliğine ve iki devletli çözüme yönelik çağrıda bulundu.
Wellington hükümetinin açıklamasında, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'ten mevkidaşlarıyla bir araya geldiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de çatışmaları sonlandırma planının ilk aşamasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, tüm taraflara "gecikmeden anlaşmayı tam olarak uygulamaları" çağrısı yapıldı.
"Planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazırız." denilen açıklamada, taraflara yönelik "iki devletli çözüme doğru çalışılması, insani yardımların güvenli ve kesintisiz ulaştırılmasının kolaylaştırılması" talep edildi.
Açıklamada, 6 ülke, 2032-2033 Uluslararası Kutup Yılı kapsamında ticaret, inovasyon, su ürünleri yetiştiriciliği ve kutup araştırmaları alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinde de anlaştı.