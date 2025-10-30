Haberler

Yeni Zelanda ve İskandinav Ülkelerinden Gazze İçin İnsani Yardım Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'in dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde kesintisiz insani yardım sağlanması için uluslararası işbirliğine ve iki devletli çözüme yönelik çağrıda bulundu.

Yeni Zelanda, İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç dışişleri bakanları, Gazze Şeridi'nde kesintisiz insani yardım sağlanması çağrısı yaptı.

Wellington hükümetinin açıklamasında, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç'ten mevkidaşlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de çatışmaları sonlandırma planının ilk aşamasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, tüm taraflara "gecikmeden anlaşmayı tam olarak uygulamaları" çağrısı yapıldı.

"Planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazırız." denilen açıklamada, taraflara yönelik "iki devletli çözüme doğru çalışılması, insani yardımların güvenli ve kesintisiz ulaştırılmasının kolaylaştırılması" talep edildi.

Açıklamada, 6 ülke, 2032-2033 Uluslararası Kutup Yılı kapsamında ticaret, inovasyon, su ürünleri yetiştiriciliği ve kutup araştırmaları alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesinde de anlaştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.