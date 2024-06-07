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Yeni Zelanda, UNRWA'yı finanse etmeye devam edecek

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) finanse etmeye devam edeceklerini açıkladı. Peters, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının ardından soruşturmalar dahil BM'nin tepkisinin değerlendirilmesinin ardından böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) finanse etmeye devam edeceklerini açıkladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'ya yıllık 1 milyon dolar değerindeki ödemenin planlanan zamanda yapılacağını belirtti.

Peters, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının ardından soruşturmalar dahil BM'nin tepkisinin değerlendirilmesinin ardından böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Bakan Peters, "Bu karar aynı zamanda UNRWA'nın tarafsızlığını artırmak için yürütülen iyileştirme çalışmaları ve BM Genel Sekreteri'nin güvencesini de yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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